Cerca de 20% da população adulta usa app para ganhar renda mensal

Cerca de 20% dos trabalhadores brasileiros usam apps de internet para conseguir fazer uma parte ou mesmo a totalidade da renda mensal. Pelo menos é isso o que revelam os dados de uma pesquisa do Instituto Locomotiva que passaram por uma divulgação nesta segunda-feira (12).

De acordo com os dados, esses 20% representam cerca de 32 milhões de brasileiros. São pessoas que não se contentaram apenas com o dinheiro que possivelmente receberam do Auxílio Emergencial. Eles usam os aplicativos para vender produtos e praticar outras atividades, por exemplo.

Entre fevereiro do ano passado e agora, cerca de 11 milhões de pessoas passaram a usar esses sistemas. Então está mais do que claro que a pandemia do novo coronavírus teve um papel nessa questão. Boa parte dessas pessoas tiveram que entrar nessa onda de maneira forçada.

É que a pandemia obrigou estados e municípios a fecharem os comércios e outros estabelecimentos por longos períodos de tempo. Então essas pessoas tiveram que se virar. Quem trabalhava com vendas de produtos, por exemplo, teve que se virar para seguir vendendo esses produtos pela internet.

Quem perdeu o emprego também teve que mudar a lógica do trabalho. Muita gente teve que começar a vender comida por aplicativo. E aqui quando se fala em aplicativo, não se considera apenas as pessoas que tiveram que desenvolver apps. Mas também as pessoas que usaram aplicativos prontos como WhatsApp e Facebook, por exemplo.

Em busca de renda

Uma classe em especial ganha destaque quando o assunto é trabalho via app. São os entregadores de delivery. Esses trabalhadores naturalmente não pararam de trabalhar durante esta pandemia do novo coronavírus. Pelo contrário. O trabalho deles só cresceu nos últimos meses.

É que com os fechamentos de comércios e restaurantes, muita gente teve que recorrer aos apps para conseguir comer em casa mesmo. Esses trabalhadores usaram portanto a tecnologia para conseguir ganhar renda nesta pandemia. Mesmo que para isso eles tenham que se arriscar a contrair o vírus na rua.

Aqui também cabe uma menção para os motoristas de aplicativo. Destaques vão para os motoristas de empresas como Uber e 99 Táxi, por exemplo. Com a diminuição da circulação do transporte público, esses trabalhadores também tiveram um ganho de renda neste meio tempo.

Polêmicas com app

Mas se por um lado, o crescimento do uso desses apps ajuda a aumentar a renda das pessoas, por outro, há quem critique alguns pontos. Nos últimos meses está crescendo a discussão sobre os direitos trabalhistas dos trabalhadores que usam esses apps para ganhar renda.

Afinal, quem trabalha na Uber, por exemplo, tem que ser visto como um trabalhador formal? A cozinheira que usa um motoboy para entregar comida nos domicílios precisa reconhecer o vínculo de emprego entre os dois? Essas são questões muito polêmicas. E elas são fruto do crescimento do uso desses aplicativos no mundo do trabalho.

No Congresso Nacional existem vários projetos sobre esse tema em tramitação. A grande maioria deles pede uma maior regulação desse setor trabalhista. Seja como for, a grande parte desses projetos está com muita dificuldade de seguir para frente entre os parlamentares.