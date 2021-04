Cerca de R$ 10 milhões selam o acordo para transferência de Thiago ao New York City; negociação faz Tricolor bater sua meta financeira

O atacante Thiago já prepara sua transferência para a terra do Tio Sam. Nesta quarta-feira(7), a rescisão do atacante com o Bahia saiu publicada no Boletim Informativo Diário da CBF e a venda do jogador ao New York City está praticamente fechada, Thiago irá jogar no time que pertence ao Grupo City. A informação é do Globoesporte.com.









A negociação com o clube da Major League Soccer(MLS), foi concretizada por cerca de R$ 10 milhões. O acordo contempla que o Tricolor da Boa Terra terá 20% do lucro de uma futura transferência de Thiago para fora dos Estados Unidos. Do valor da venda seria abatido o que foi pago ao Bahia, em torno de R$ 10 milhões, e daí será repassado o percentual dos 20% ao Tricolor.

A derradeira atuação de Thiago com a camisa do Esquadrão de Aço aconteceu em março, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste. Atacante rápido e com drible preciso, o jogador foi um dos trunfos acionados por Dado nas últimas partidas pelo Brasileirão 2020.

Confiram o gol de Thiago Andrade, o primeiro no time profissional, e que deu o triunfo ao Bahia! ����

A negociação de Thiago foi providencial para o caixa do Bahia, pois com a transferência, o clube bate a meta definida para o orçamento 2021. Na projeção do Tricolor, era preciso receber R$ 25 milhões em negociações de jogadores ao longo do ano, como a venda de Gregore, para o Inter de Miami, rendeu R$ 15 milhões, o Esquadrão já soma o que previa em seus cálculos.