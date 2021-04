Cerro Porteño vence América de Cali e lidera o grupo do Atlético-MG

Na madrugada de quarta para quinta, o Cerro Porteño visitou o América de Cali pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O time paraguaio venceu por 2 a 0, com gols de Robert Morales e Ángel Cardozo Lucena.

Com o resultado, a equipe visitante assumiu a liderança do grupo H, já que, mais cedo, La Guaira e Atlético-MG empataram em 1 a 1. Na próxima rodada, os paraguaios jogam em casa contra o time venezuelano, enquanto o Galo encara o América de Cali em Belo Horizonte.



Foto: Divulgação/Cerro Porteño

Pelo grupo do Flamengo, o Unión La Calera recebeu a LDU e conseguiu um empate em 2 a 2. Vilches marcou os dois gols do time chileno, enquanto Arce fez os dois dos equatorianos. Na próxima rodada, o adversário do time brasileiro será o La Calera, e a Liga de Quito enfrenta o Vélez.