‘Certamente não será um dos melhores da história’

O jornal Sport, da Catalunha, disparou uma saraivada de críticas em cima de vários jogadores do Real Madrid, mesmo após o empate por 0 a 0 com o Liverpool, nesta quarta-feira, que garantiu os merengues na semi da Champions League.

O atacante Vinicius Jr., por exemplo, foi destacado negativamente pelo diário, já que, diferentemente do jogo de ida, foi bastante discreto neste duelo de volta, em Anfield.

“Vinicius tentou ser vertical, veloz, móvel… Fez o de sempre, mas segue sem acabar nenhuma jogada”, afirmou.

“A tarefa do brasileiro hoje não foi fácil. Ele ajudou também a defesa, e até roubou algumas bolas perigosas. Mas nem tuda na vida é brilhar… Acabou substituído por Rodrygo”, completou.

Já o zagueiro Militão, que fez partida segura, até foi de certa forma “elogiado” pelo veículo de Barcelona.

Militão durante jogo entre Real Madrid e Liverpool, pela Champions EFE

No entanto, o jornal também chamou o ex-são-paulino de “tosco”, e salientou que ele não tem condição de estar no rol dos grandes nomes da história do Madrid.

“Seguramente, ele não entrará para a história como um dos grandes zagueiros centrais da história do Real Madrid, mas vai fazendo seu trabalho. Como uma formiguinha, vai somando minutos e completando o que o técnico Zinedine Zidane pede dele”, escreveu.

“Em vários momentos do jogo, Militão foi tosco. Mas ao menos foi eficiente”, finalizou.

Com o resultado, o time comandado por Zinedine Zidane agora encara o Chelsea na semifinal. As datas e horários dos jogos ainda serão definidos pela Uefa.

Na outra semifinal, enfrentam-se Paris Saint-Germain e Manchester City, que buscam o inédito título da Liga dos Campeões.