Certus Software abre 40 vagas para desenvolvedores

A Certus, empresa que atua com foco na terceirização e gestão do departamento de Tecnologia de Informação, anunciou a abertura de 40 vagas de emprego para a posição de desenvolvedor. Os contratados serão responsáveis pelo desenvolvimento de aplicações para concessão de crédito via antecipação de recebíveis, além de outros produtos relacionados ao mercado financeiro.

Há chances para Desenvolvedor(a) Javascript e Desenvolvedor(a) Ruby on Rails, além de vagas para outras áreas, como finanças, comercial, marketing, administrativo, atendimento. A empresa não informa o salário e os benefícios, que podem variar conforme a função. No entanto, todas as vagas são para atuação no modelo home office – uma vantagem para quem busca mais flexibilidade no dia a dia.

Confira os requisito e processo seletivo

A vaga de Desenvolvedor(a) Javascript exige dos profissionais conhecimentos sólidos de lógica de programação, CSS, HTML e Javascript. Além disso, experiência com Vuejs, familiaridade com Api Rest, práticas de desenvolvimento orientado a testes e conhecimento de versionamento com Git (incluindo Code Review) também são requisitos para concorrer à posição. Os interessados devem ter, ainda, boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, assim como conhecimento intermediário no idioma inglês. Os candidatos que possuem esse perfil, podem acessar o endereço https://forms.gle/7mJjRyrrB7GtFLcdA para se inscrever.

Já os interessados em concorrer às oportunidades para Desenvolvedor(a) Ruby on Rails, devem ter conhecimentos sólidos de lógica de programação, experiência com Ruby on Rails e familiaridade com bancos de dados relacionais (especificamente Postgres). Práticas de desenvolvimento orientado a testes; conhecimento de versionamento com Git (incluindo Code Review), boa comunicação, trabalho em equipe e conhecimento intermediário em inglÊs também fazem parte da lista de exigências da empresa. As inscrições podem ser realizadas por meio deste formulário: https://forms.gle/kHrNeDrq9nYf6A9d8.

