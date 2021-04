Chamada de travesti, Luísa Sonza levanta discussão sobre transfobia na web · .

Luísa Sonza levantou uma discussão sobre transfobia na web na madrugada desta segunda-feira (12). Ela foi ataca por internautas que a criticaram pelas mudanças que teria feito em seu rosto nos últimos meses. Os haters usaram o termo “travesti” como algo negativo para humilhar a cantora. Já os fãs saíram em sua defesa alegando que este tipo de crítica é crime.

Um dos ataques partiu do perfil chamado Pingocopinga no Twitter. A mensagem dizia: “A cabeça machucada da mulher para se transformar em travesti de viaduto cinquentão”. Já a conta de nome BocaoCrf_ disparou: “Caralho, horrível! Irreconhecível! Achei até que fosse um travesti”.

Não demorou muito para que os admiradores da loira saíssem em sua defesa. Foi criada no Twitter a hashtag “Luísa merece respeito” reunindo diversos elogios à ex-mulher de Whindersson Nunes e argumentando que as mudanças em seu rosto foram feitas com maquiagem, e não por cirurgias plásticas recentes. Os seguidores, inclusive, pediram respeito às travestis alegando que elas não devem ser relacionadas como algo ruim.

“Parem de usar o termo ‘travesti’ como se fosse algo ruim, Luísa merece respeito!”, escreveu o internauta Pedro Marvila. “As pessoas usam a palavra travesti como se fosse algo ruim, nojo da internet. Luísa merece respeito e as travestis também”, comentou a cantora MC Rebecca.

No domingo (11), assim que começou a ser criticada, a artista gravou Stories no Instagram fazendo um desabafo. “Para você, que me acha feia, que acha as minhas maquiagens feias ou exageradas… É o meu estilo, eu gosto de usar, gosto de fazer essa parada exagerada. Isso não significa que eu tenho uma doença ou tenha feito um monte de plásticas”, disparou ela, que no passado fez preenchimento labial e rinoplastia.

“Você tem todo o direito de me achar feita ou o meu estilo feio, o que complica é tirar conclusões precipitadas e derramar muito ódio por uma coisa que não existe.”

E completou: “O nível de ataque está muito pesado, não vou nem mostrar aqui porque vocês vão vomitar. Estão começando a ir para um lugar como se eu fosse doente, tivesse um distúrbio de imagem sendo que vocês me conheceram quando eu tinha 16 anos e hoje eu tenho 22. É obvio que meu rosto mudou e a minha maquiagem mudou, a forma como eu faço maquiagem muda o rosto e eu mudei meu rosto”.

Aí mano, a Luísa é muito forte por aguentar tantos ataques sempre… Eu no lugar dela já teria feito alguma m3rda… pic.twitter.com/WQbM3sUFmB

— itsmaiconn ᵍᶠʳ 🏖️ (@itsmaiconn3) April 12, 2021

Transfobia é crime

Em junho de 2019, O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu permitir a criminalização da homofobia e da transfobia. O termo é usado para configurar assédio e violência dirigida contra pessoas transexuais.

Os ataques podem ser físicos, sexuais ou verbais. Os ministros consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo.

É considerado crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa. Nestes casos, a pena será de um a três anos, além de multa. Caso o ataque seja divulgado em meios de comunicação, como publicação em rede social, a pena será de dois a cinco anos, além da multa.