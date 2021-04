Champions: Flamengo vence Caballos sem sustos e avança para enfrentar o São Paulo nas semifinais

Pelas quartas de final da Champions League das Américas, o Flamengo venceu o Caballos de Coclé por 74 a 59, neste sábado, no ginásio Alexis Argüello, em Manágua, na Nicarágua. Os destaques do clube brasileiro foram Marquinhos e Lucas Martinez, ambos com 14 pontos, sendo protagonistas da classificação para as semifinais do torneio. O adversário será o São Paulo.

O JOGO



Os primeiros cinco pontos do Flamengo no quarto inicial foram marcados por Hettsheimeir, numa bola de dois e outra de três pontos. Iniciado com Yago, Lucas Martinez, Marquinhos, Leo Demetrio e Hettsheimeir, o time rubro-negro encontrava certa facilidade para armar suas jogadas ofensivas e conseguia abrir uma boa margem no placar. Marquinhos e Lucas Martinez também converteram bolas de três para o Fla, que terminou na frente por 21 a 8.

No segundo quarto, o FlaBasquete continuou com grande intensidade de jogo. Numa bela jogada, Marquinhos descolou um passe na medida para Leo Demetrio, que estava livre e cravou mais dois pro Mengão. O time do Caballos subiu de produção e conseguiu encurtar a diferença no placar. Num momento importante do período, Jhonatan Luz converteu uma bola de três, não permitindo a reação da equipe panamenha. O Rubro-Negro foi para o intervalo com nove pontos de vantagem: 35 a 26.

No início do terceiro quarto, o Caballos chegou a encurtar a diferença para quatro pontos. Mas o Flamengo reagiu rapidamente com Marquinhos, que chamou a responsabilidade e converteu uma bola de três. Lucas Martinez recebeu livre e também marcou mais três pontos. Nos minutos finais do período, o Fla voltou a abrir uma boa vantagem no marcador: 53 a 42.

No último período, Martinez mostrou toda sua categoria e novamente anotou mais uma de três. Na sequência, Rafael Mineiro e Yago também tentaram de fora do perímetro e converteram mais seis pontos para o time carioca. Na reta final do quarto, Leo Demetrio arriscou pra três e a bola entrou. Soberano durante todo o jogo, o Rubro-negro soube administrar a vantagem conquistada e saiu de quadra com a classificação garantida para a semi: 74 a 59.

PRÓXIMO COMPROMISSO



O Flamengo volta à quadra neste domingo (11) para enfrentar o São Paulo, na semifinal da Champions League das Américas. O confronto acontece às 19h40 no ginásio Polideportivo Alexis Argüello, ainda em Manágua.