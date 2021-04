Champions League 2020/2021: Bellingham faz um golaço e Borussia vai vencendo o City por 1 a 0 pela volta das quartas de final da Champios League

Com um belo gol de Jude Bellingham, o Borussia Dortmund vai vencendo o Manchester City por 1 a 0 e por hora, está se classificando às semifinais da Champions League 2020/ 2021. Quem passar, irá enfrentar o PSG de Neymar e Mbappé na semifinal da competição.

O Borussima Dortmund começou com tudo e aos 15 minutos, abriu o placar. Após bela jogada pelo lado esquerdo, Bellingham recebeu a bola, mirou e mandou no ângulo para fazer o primeiro gol do jogo. Por hora, o gol que vai dando a classificação ao time alemão.

Veja como foi o gol:

O City dominou a maior parte do primeiro tempo, criou mais oportunidades e teve um chute de De Bruyne no travessão, mas o Borussia Dortmund, que começou muito bem, foi recompensado por isso e está na frente do placar.