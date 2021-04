Champions League 2020/ 2021 | Manchester City despacha Borussia Dortmund e se classifica para as semifinais da Champions League

Borussia Dortmund x Manchester City entraram em campo nesta quarta-feira (14), na Alemanha, em partida válida pela volta das quartas de final da Champions e o time inglês ficou com a vaga; agora, o City irá enfrentar o PSG, de Neymar & cia.

Precisando da vitória para seguir na Champions League, o Borussia Dortmund, jogando em casa foi pra cima e logo aos 15 minutos abriu o placar, mas viu o Manchester City ter as melhores chances de gol. Porém, o que vale é bola na rede, com isso, o alemães foram para o intervalo com o placar que estava levando o time para a semifinal.

Borussia foi para o intervalo com a classificação na mão. (Foto: Getty Images)



No segundo tempo, o time de Pep Guardiola continuou tempo as melhores ações ofensivas e aos 9 minutos da etapa final, teve um pênalti a seu favor e Mahrez cobrou e empatou o jogo.

O Dortmund sentiu o gol, mas logo se recuperou do baque e três minutos depois, quase marcou o segundo com Marco Reus. O jogo melhorou, com ambas equipes atacando e tendo boas chances, porém, o balde de água fria para o time da casa veio aos 29 minutos.

Jogadores do City festejam classificação. (Foto: Getty Images)



Em uma jogada ensaiada do Manchester City em cobrança de escanteio, Foden recebeu no bico da grande área e chutou forte. Golaço! Hitz ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol da vitória dos ingleses.

Quem o Manchester City vai enfrentar?

O Manchester City venceu o Borussia Dortmund, por 2 a 1 e agora irá enfrentar o PSG na semifinal da UEFA Champions League.