Champions League 2020/2021 | PSG conheceu nesta quarta, seu adversário na semifinal da UEFA Champions League

Após despachar o atual campeão, o Paris Saint-Germain, de Neymar, vai encarar o Manchester City, do jovem talentoso Kevin De Bruyne na briga por uma vaga na grande final da UEFA Champions League; haja coração para esse que promete ser um duelo inesquecível. Nós do Bolavip Brasil iremos fazer uma cobertura especial deste grande confronto.

Na última terça-feira (13) o PSG perdeu de 1 a 0 para o Bayern München, mas como havia vencido o jogo de ida por 3 a 2 fora de casa, ficou com a vaga na semifinal da competição. Agora, o time francês irá enfrentar o Manchester City na busca pelo título inédito. Assim como o time francês, o Man City também busca seu primeiro título da Champions League.

City virou pra cima do Borussia. (Foto: Getty Images)



Neymar, que ajudou o PSG chegar à final na edição anterior da Champions League, onde perderam o título justamente para o Bayern, terá a segunda chance seguida de tentar buscar o tão sonhado título para o time da capital francesa. Se conseguir, será a segunda vez que uma equipa da França ficará com a “orelhuda”.

A tão sonhada taça da Champions League. (Foto: Getty Images)



Assim como a equipe parisiense, o Manchester City também quer conquistar o título inédito. Para isso, o time de Pep Guardiola, conta com o talento de Kevin De Bruyne que é o destaque do time, ao lado do goleiro brasileiro, Ederson.