[Champions League]: Bayern de Munique tenta superar desfalques para abrir vantagem contra o PSG nesta terça-feira (07)

O Bayern de Munique recebe o PSG na Alemanha na tarde desta quarta-feira, 07 de abril, a partir das 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, pelo duelo de ida das quartas de final da Champions League.

Os Bávaros buscam, jogando em casa, abrir uma vantagem para o confronto de volta, que acontece na próxima terça-feira (13), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. O objetivo do clube alemão é tentar repetir o sucesso da temporada anterior, quando sagrou-se campeão do torneio, justamente contra os parisienses.

Jogadores do Bayern de Munique abraçados. Foto: Getty Images



Para isso, o time comandado por Hansi Flick terá que superar desfalques importantes. O técnico não poderá contar com Robert Lewandowski, atual melhor jogador do mundo, por conta de uma lesão no joelho direito.

Lewandowski desfalca o Bayern de Munique contra o PSG. Foto: Getty Images



Além disso, o treinador ganhou um problema de última hora: o atacante Gnabry foi diagnosticado com Covid-19 e precisará cumprir isolamento social, conforme anunciado pelo Bayern na última terça-feira (06).