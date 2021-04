Champions League | Bayern de Munique x PSG: Prováveis escalações para o duelo desta quarta-feira pela Champions League

Bayern de Munique x PSG duelam nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, pelo primeiro confronto das quartas de final da Champions League. Os times reeditam a final da competição do ano passado, quando o time alemão saiu com o título depois de vencer por 1 x 0.

O Bayern de Munique terá um desfalque e tanto para o confronto desta noite, o melhor do mundo, Robert Lewandowski, se machucou quando estava na seleção da Polônia.

A equipe alemã é a atual campeã do torneio. Passou pela fase de grupos como líder do grupo A, com 16 pontos, e nas oitavas eliminou a Lazio. Soma sete vitórias e um empate na Champions.

Bayer de Munique em campo contra o RB Leipzig. (Foto: Getty Images)



Para a equipe francesa, o jogo desta quarta-feira é considerado uma revanche, já que perdeu a chance de conquistar o primeiro título da competição na temporada passada. Neymar é a esperança de Mauricio Pochettino para os confrontos das quartas de final.

O PSG fechou a primeira fase como líder do grupo H, com 12 pontos, e eliminou o Barcelona nas oitavas. Soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

PSG em campo contra o Lille. (Foto: Getty Images)



Prováveis escalações para o confronto desta tarde:

Provável Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Choupo-Moting.

Provável PSG:

Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di Maria, Neymar, Mbappe; Kean.