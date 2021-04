Champions League | Manchester City x Borussia Dortmund: Resultado, gols e melhores momentos do primeiro jogo das quartas de final da Champions League

Na tarde desta terça-feira (6), o Manchester City venceu o Borussia Dortmund pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League. Com polêmica da arbitragem, City vence Borussia Dortmund com gol aos 45 minutos do segundo tempo e deixa os ingleses com a vantagem do empate.

O Manchester City entra como favorito nesta reta final de Champions, muito pelo seu elenco, e treinador, Pep Guardiola, um dos melhores treinadores do futebol mundial no momento.

Por outro lado, o Dortmund, que aposta todas as suas fichas no craque e fenômeno Erling Haaland, hoje festejou o único gol marcado por Marcos Reus, na derrota fora de casa.

A esperança da torcida alemã para conseguir passar de fase na Champions, é que seu time vença o jogo da volta.

Resultados que classificam o Borussia Dortmund:

Vitória por 1 x 0

Qualquer vitória por dois ou mais gols de diferença

Haaland e Reus em jogo do Dortmund. (Foto: Getty Images)



Resultados que classificam o Machester City:

Qualquer empate

Qualquer vitória

Qualquer derrota por um gol de diferença a partir de 3 x 2

Manchester City comemorando gol. (Foto: Getty Images)



O duelo da volta entre as equipes está marcado para a próxima quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília).