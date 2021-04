Champions League: Neymar fala que PSG agora é respeitado: “O PSG cresceu sim, é um clube mais respeitado”

Ao lado do técnico Mauricio Pochettino, Neymar deu entrevista coletiva nesta terça-feira (27), véspera do jogo contra o Manchester City, pela semifinal da Champions League. O craque brasileiro ressaltou que o PSG é um time mais respeitado hoje em dia e que “não está nem aí “para o prêmio individual da Bola de Ouro, que o seu foco total é a conquista do grande torneio europeu.

“O PSG cresceu sim, é um clube mais respeitado. Você fala em PSG, sabe que está entre os quatro, cinco, seis melhores de todas as ligas. É o respeito que o PSG merece, foi atrás isso. É uma equipe forte, estamos entre as quatro melhores. Ficamos em segundo ano passado, esse ano vamos fazer de tudo para ficar com o título”, disse.

Semifinais da Champions League. (Foto: Reprodução Twitter)



O craque brasileiro falou sobre o sonho de conquistar a Bola de Ouro, e ressaltou que não pensa na premiação individual e que o foco é conquistar a Champions League. “Estou muito feliz com a temporada que o PSG está fazendo. A questão da Bola de Ouro, já nem ligo para isso. Não é uma coisa que eu penso, para ser bem sincero eu não estou nem aí. Quero é ganhar a Champions League, quero vencer. Isso com certeza faz a diferença na minha vida, na minha carreira. Com certeza lá na frente vou olhar para trás e ver que ganhei uma, duas, três ou quatro Champions. Isso é o mais importante”.

Neymar em campo contra o Bayer pela Champions. (Foto: Getty Images)



Neymar ainda falou sobre o seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, e a “concorrência” em ser o melhor do mundo: “A gente tem uma grande amizade, é um grande jogador e vem demonstrando isso a cada ano. Espero que ele siga fazendo gols, que continue jogando bem. Claro que vou sempre torcer para que ele atinja todos os recordes possíveis. Além de um bom jogador é uma boa pessoa. Tenho certeza que ele está no caminho certo também”