Champions League | Neymar vira centro das atenções na fase de grupos da Champions sem Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski

Nas quartas de final da Champions League, a Juventus de Cristiano Rolando e o Barcelona de Messi foram eliminados. Os dois craques e melhores do mundo estão fora dos importantes jogos da competição europeia. Já o último jogador escolhido como The Best da FIFA, Lewandowski, se machucou enquanto estava na seleção do Polônia e desfalcará o Bayern de Munique nos dois jogos contra o PSG.

Com os três jogadores mais importantes da Champions fora, as atenções automaticamente ficam em Neymar, o camisa 10 do PSG, que tenta levar o time francês para a primeira do torneio.

Neymar foi expulso no último jogo do PSG pelo Campeonato Francês. (Foto: Reprodução Twitter)



O brasileiro se recuperou de uma grave lesão no músculo da coxa esquerda e foi titular no fim de semana no clássico contra o Lille, onde foi expulso após se desentender com o adversário por não gostar da falta cometida. Neymar é presença garantida nos jogos contra o Bayern e a esperança do PSG para avançar de fase na competição.