Champions League | Técnico do Porto fala sobre confronto decisivo contra o Chelsea pelas oitavas de final da Champions League

Porto x Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo da volta das oitavas de final Champions League. A partida será realizada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade de Sevilla, na Espanha, por conta da pandemia do coronavírus. O time português tem que reverter um placar de 2 x 0 para se classificar para às semifinais da competição.

A tarefa do Porto não é fácil, ainda mais por conta se seu adversário, um time que conta com um elenco milionário. Porém, isso não é um problema para o técnico Sérgio Conceição. Em entrevista para à TNT Sports, o comandante do time português ressaltou que não se intimida com o rival desta terça-feira e ressalta que o grande investimento não entra em campo.

Porto x Chelsea duelam pelas oitavas de final da Champions League. (Foto: Getty Images)



“Temos que ir à luta“, disse. E completou: “Percebemos a força do adversário, individual e coletiva, mas percebemos também que o futebol não é jogado com orçamento. Dentro de campo são 11 contra 11, em termos táticos, são os pensamentos dos treinadores, e vamos à luta para conseguir o melhor possível – ultrapassar esse obstáculo muito complicado.”

Porto x Chelsea duelam em Sevilla pelas quartas de final da Champions League. (Foto: Getty Images)



E finalizou: “Todos são importantes, vamos ver a situação dos dois jogadores. Vamos ver quais serão os 11 melhores para tentar um resultado diferente. Se não fizermos uma partida exuberante, mas o resultado for diferente, não me importa nada“, concluiu.

Chelsea e Porto voltam a se enfrentam nesta terça-feira (13), pelas quartas da Champions League. (Foto: Getty Images)



A equipe portuguesa terá força máxima para o confronto da Champions, Sergio Oliveira e Taremi, voltam a ficar à disposição do treinador após perder o jogo de ida. Para avançar de fase, o Porto precisa fazer 3 x 0 em cima do Chelsea, caso perca ou empate com um gol de diferança, a vaga fica com os ingleses.