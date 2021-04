Champions League | UEFA confirma mudança no regulamento da Champions League a partir da temporada 2024/25

Na noite de domingo, a UEFA teve a bombástica informação de que doze clubes grandes da Europa (Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham) criaram a SuperLiga, um torneio independente que seria gerido pelos próprios clubes.

Em meio a essa confusão, a entidade anunciou a prevista mudança da Champions League a partir da temporada 2024/25. O número de participantes passará a ser de 36 e não mais de 32. Não existirá mais os 8 grupos de 4. Os clubes vão jogar 10 partidas com adversários diferentes, sendo cinco em casa e cinco fora. O novo modelo é chamado de “modelo suíço”

Champions League mudará de formato a partir da temporada 2024/2025. (Foto: Getty Images)



A classificação será em formato de pontos corridos, com os oito melhores se classifcando para as oitavas de final. Do nono lugar ao 24º disputam um playoff para definir mais oito vagas para disputar as oitavas. Porém, há uma grande definição no ar, pois ninguém sabe o futuro da Champions League caso a SuperLiga realmente aconteça com os doze grandes da Europa.