[Champions League]: Uefa divulga lista do time da semana com Vinícius Júnior, Neymar e Marquinhos; veja a seleção | Bolavip Brasil

A Uefa divulgou, nesta quinta-feira (08), uma lista com os jogadores que se destacaram nos jogos de ida das quartas de final da Champions League, após a realização das seguintes partidas: Real Madrid x Liverpool, Manchester City x Borussia Dortmund, Bayern de Munique x PSG e Porto x Chelsea.

No time da semana da Champions League, três brasileiros tiveram visibilidade: Vinícius Júnior (Real Madrid) e Neymar e Marquinhos (PSG). O jogador do clube merengue, por exemplo, brilhou contra o Liverpool e marcou dois gols no no Alfredo Di Stéfano.

Bola da Champions League. Foto: Getty Images



O zagueiro da equipe parisiense, por sua vez, balançou a rede ante o Bayern, na vitória do clube francês por 3 a 2. Já Neymar deu duas belas assistências para os tentos marcados por Mbappé e Marquinhos.

Veja o time da semana da Champions League, com Vinícius Júnior, Neymar e Marquinhos:

Edouard Mendy (Chelsea); César Azpilicueta (Chelsea), Ben Chilwell (Chelsea) e Marquinhos (PSG); Marco Asensio (Real Madrid), Mason Mount (Chelsea), Kevin De Bruyne , Phil Foden (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid); Kylian Mbappé (PSG) e Neymar (PSG).