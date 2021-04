Chamusca admite atuação ruim do Botafogo contra a Portuguesa

O Botafogo perdeu a chance de encostar nos líderes do Campeonato Carioca ao empatar com a Portuguesa. Os alvinegros cederam a igualdade ao adversário mesmo com um jogador a mais no Giulite Coutinho.

O técnico Marcelo Chamusca admitiu que o Botafogo teve uma das piores atuações desde sua chegada.

“Sob o meu comando nós tivemos duas atuações que foram abaixo. No primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, cedemos muito espaço e tivemos pouca capacidade para atacar. O segundo tempo contra a Portuguesa foi realmente abaixo porque estávamos com tudo desenhado para a gente vencer”, disse.

Chamusca ressaltou que os alvinegros não conseguiram tirar proveito da vantagem numérica em campo.

“Abrimos o placar cedo, com um jogador a mais, tivemos tempo para se reorganizar no intervalo e a gente não conseguiu manter a qualidade que a gente apresentou nos outros jogos. O adversário abdicou da organização defensiva e a gente não soube aproveitar essa situação. Precisamos nos preparar para essas situações no futuro. Mas realmente foi um dos dois jogos muito ruins sob o meu comando”, declarou.

O Botafogo chegou a 11 pontos e está na quarta posição do Estadual. No entanto, os alvinegros podem ser ultrapassados por Madureira e Fluminense, que ainda jogam na rodada.