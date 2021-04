Chamusca não se contenta com meio-campistas e exige mais dois para o setor; Kauê pode ser uma opção para próximos jogos

Após ser eliminado na mesma semana da Copa do Brasil e da Taça Guanabara, o Botafogo voltará ao mercado nos próximos dias atrás de dois meio-campistas para o técnico Marcelo Chamusca. A diretoria da Estrela Solitária entende que o setor ainda precisa de peças de reposição, até por ter sido apontado pelo treinador como o de maior carência no elenco até aqui.









A ideia dos cartolas do time carioca é trazer um um volante que tenha bom poderio de marcação e um meia armador que consiga articular as jogadas, consequentemente, deixando os atacantes na cara do gol. Além da dupla que deve chegar em breve, o Botafogo terá mais algumas novidades: o retorno de Pedro Castro, recuperado de lesão no joelho esquerdo, além do jovem Kauê, que pode virar opção para o técnico Marcelo Chamusca.

Por fim, embora tenha decidido que irá ao mercado atrás de dois meio-campistas, o Fogão só irá parar de fazer compras quando conseguir encontrar um atacante e um lateral-direito. Segundo informações do Globoesporte.com, embora vários nomes estejam sendo especulados, a diretoria da Estrela Solitária age com cautela nos bastidores, mas se sabe que a ideia é trazer atletas experientes e acostumados com a Série B.

Chamusca quer mais dois meio-campistas para a temporada. Foto: Vitor Silva



Da base a ideia é utilizar o meia Kauê. Em novembro do ano passado, o garoto, com bagagem pelas seleções de base, assinou seu primeiro contrato profissional, válido até 2023 e com multa rescisória para o exterior no valor de 45 milhões de euros. O jogador, assim como Matheus Nascimento, é uma das esperanças da equipe carioca de ter um bom retorno técnico e financeiro.