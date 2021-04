Chamusca pode ter problemas no Botafogo para o clássico

O Botafogo finalizou a preparação para o clássico deste sábado, contra o Fluminense, no Maracanã. A partida é decisiva para os alvinegros manterem chance de ir para as semifinais no Estadual. O técnico Marcelo Chamusca tem dúvidas para escalar o time. Os atacantes Rafael Navarro e Matheus Nascimento, com problemas físicos, não são presenças certas no clássico.

Caso os dois sejam vetados, o treinador terá que improvisar um jogador no setor de ataque. Sem Matheus Babi, o elenco alvinegro só tem os dois jovens para a posição de centroavante. Outro que deve ficar de fora é o volante Matheus Frizzo. O jogador saiu de campo contra o ABC após choque de cabeça com um adversário e precisou ser levado para o hospital de ambulância.

Vitor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca não deu indícios da escalação. O Botafogo necessita da vitória no clássico, pois qualquer outro resultado elimina a equipe do Estadual.