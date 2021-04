Chamusca quer “sombra” para Jonathan e expõe perfil de reforço ideal; técnico descarta novo LE no Botafogo

O Botafogo está atento ao mercado da bola, de olho em reforços para a sequência da temporada 2021. Ao lado do técnico Marcelo Chamusca, a diretoria já definiu as posições carentes no elenco e agora trabalha para mapear alternativas viáveis de contratações. Uma das prioridades é qualificar o sistema defensivo do time, que garantiu vaga na semifinal da Taça Rio no final de semana.









Após a goleada pelo placar de 4×0 diante do Macaé, o treinador abriu o jogo sobre as buscas por novos nomes para o plantel. Diante de especulações, Chamusca abriu o jogo sobre as laterais do Glorioso e descartou um reforço para esquerda. Já no outro lado, a intenção é encontrar uma “sombra” para Jonathan. No domingo (25), Warley entrou no setor.

“Não temos nesse momento nenhuma intenção de buscar lateral-esquerdo. Temos quatro jogadores na posição (PV, Guilherme Santos, Rafael Carioca e Hugo), estamos muito bem servidos. A ideia nossa é pontuar, por não termos munição muito grande, posições que temos necessidade. Warley é lateral de origem, não é improviso. É lateral que virou extrema por ter muita força física, por conseguir fazer o corredor, mas também temos a intenção de trazer jogador para a posição para disputar com o Jonathan“, avaliou.

Marcelo Chamusca: técnico aguarda chegadas de reforços (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



O perfil de reforço ideal também já está definido pela comissão técnica. O Botafogo busca atletas que já tenham conhecimento da Série B do Campeonato Brasileiro e mais experientes, visando realizar uma mescla com os jovens do elenco. A diretoria, entretanto, não encontra facilidades para negociar nos bastidores.

“A ideia é pontuar em posições que precisamos de jogadores para dar qualificada, inclusive no aspecto de maturidade, jogadores mais cascudos, que conheçam a competição. Não é fácil, o mercado está muito fechado, jogadores atuando por suas equipes na reta final dos Estaduais. O planejamento está sendo feito em cima disso, a ideia é qualificar em todos os setores. A qualificação deve acontecer ao longo das próximas semanas“, completou Chamusca.