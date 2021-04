Chamusca vê injustiça no empate do Botafogo com Madureira

Em sete jogos disputados pelo Campeonato Carioca, o Botafogo tem apenas duas vitórias. O Alvinegro repete no Estadual a dificuldade mostrada no último Brasileirão para triunfar em campo e não sai de um empate na maioria de seus confrontos.

Na quarta-feira, diante do Madureira, a situação se repetiu. Após um bom início, o Fogão sofreu um gol do Tricolor aos 26 do primeiro tempo. A equipe de Marcelo Chamusca precisou de quase uma hora de bola rolando para conseguir o empate. O treinador, contudo, viu o placar final de 1 a 1 como injusto pelo que seu time mostrou em campo.

“Até o momento em que tomamos o gol tivemos um controle interessante do jogo, criamos muito pelo lado do campo, trabalhamos bem o jogo de profundidade. Tivemos uma boa posse de bola. O adversário veio jogar por uma bola. No segundo tempo o jogo ficou mais difícil, mas controlamos bem, nosso goleiro trabalhou muito pouco. Pelo que o time construiu, pelo controle que tivemos, pela posse de bola, merecíamos um resultado melhor”, opinou o treinador.

Segundo Chamusca, o Botafogo precisa aprimorar a conclusão das jogadas. Mas para ele, reformular a equipe e ao mesmo tempo disputar uma competição oficial torna as coisas mais complicadas.

“Faltou um acabamento melhor das jogadas. Esse acabamento passa pelo entrosamento dos jogadores, que estão se conhecendo dentro dos jogos, porque não estamos tendo tempo hábil para treinar os jogadores. Conseguimos evoluir em alguns aspectos, mas estamos reformulando dentro de uma competição oficial. Tudo que acontece de acerto ou de erro é em jogos oficiais, e isso está longe de ser um cenário ideal”, finalizou.

O resultado desta quarta manteve o Botafogo fora da zona de classificação para às semifinais do Estadual. Além disso, três dos quatro jogos restantes serão contra equipes que estão na briga por um lugar no G-4. No próximo domingo, o Alvinegro recebe a Portuguesa no Giulite Coutinho. Na sequência terá pela frente o atual vice-líder Volta Redonda, o Fluminense e o lanterna Macaé.