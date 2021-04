Chance de pegar covid diminui em 65% após 1ª dose da Oxford ou Pfizer, diz estudo

Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, em parceria com o Office for National Statistics (ONS), do Reino Unido, revelou que a probabilidade ser infectado pelo coronavírus diminui até 65% após a aplicação da 1ª dose da vacina Oxford/AstraZeneca ou da Pfizer/BioNTech.

A pesquisa, no entanto, ainda não foi revisada pela comunidade científica. Mas os resultados preliminares mostram que esses dois imunizantes foram eficazes igualmente em todas as faixas etárias e em pacientes com comorbidades.

O estudo também indicou que as duas vacinas são mais eficientes contra infecções sintomáticas do que assintomáticas.