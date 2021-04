Chape supera Metropolitano pelo Catarinense; Vitória empata com a Juazeirense

A Chapecoense segue com uma boa vantagem na ponta do Campeonato Catarinense. Na Arena Condá, pela 11ª rodada da primeira fase, a equipe derrotou o Metropolitano por 5 a 0 nesta quarta e chegou aos 26 pontos, mantendo quatro de distância para o vice-líder Brusque.

Os mandantes inauguraram os marcadores aos 30 minutos da etapa inicial, com um gol contra. Busanella fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou. A bola bateu no zagueiro Brendo e foi para as redes, abrindo o placar para a Chape.

Foi só no segundo tempo que o atual campeão da Série B dominou a partida e passou por cima do adversário. Logo no primeiro minuto, Geuvânio recebeu passe de Lima e mandou direto para o gol, surpreendendo o goleiro Mártin Becker. Depois, aos 21, Ezequiel levantou a bola na área e Laércio apareceu para ganhar da marcação e cabecear para anotar o terceiro.

A boa vitória virou goleada aos 27, quando Geuvânio deu belo passe para Fabinho ficar cara a cara com o goleiro e finalizar para as redes. Mais tarde, aos 38, Fernandinho acertou um lindo chute da entrada da área e deu números finais à partida com um golaço.

Já pelo Campeonato Baiano, o Vitória ficou no empate com a Juazeirense por 1 a 1. Soares deixou o Rubro-Negro aos 35 minutos, mas Kesley marcou na etapa final e garantiu a igualdade.

Confira os resultados dos campeonatos estaduais pelo Brasil:

Campeonato Catarinense:

Brusque 3 x 1 Próspera Criciúma

Chapecoense 5 x 0 Metropolitano

Criciúma 0 x 1 Avaí

Figueirense 0 x 0 Marcílio Dias

Grêmio Juventus 2 x 1 Concórdia

Hercílio Luz 4 x 3 Joinville

Campeonato Baiano:

Juazeirense 1 x 1 Vitória

Campeonato Pernambucano:

Vera Cruz 2 x 1 Retrô

Santa Cruz 0 x 0 Salgueiro