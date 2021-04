Chapecoense vence Joinville e abre folga na liderança do Catarinense

Mesmo jogando fora de casa, a Chapecoense mostrou força de líder e venceu o Joinville por 3 a 0 na Arena Joinville. O resultado desta noite de sábado garantiu ainda mais a liderança do Catarinense para a equipe de Chapecó, que soma 19 pontos em oito jogos disputados. Do outro lado, o Joinville perde a segunda em sequência e permanece com 11 pontos, na quinta colocação.

A Chapecoense começou o primeiro tempo de forma agressiva e dominante, mas Foguinho perdeu as primeiras boas chances. Quando a bola chegou no artilheiro do Campeonato Catarinense, Perotti aproveitou a oportunidade para abrir o placar, aos 12 minutos. A equipe de Umberto Louzer seguiu pressionando, mas não achou mais gols nos primeiros 45 minutos.

Logo aos 4 minutos do segundo tempo, Kaio Nunes avançou com a bola na área do Joinville e sofreu pênalti. Perotti cobrou e fez seu segundo do jogo. Aos 19 minutos, foi a vez de Lima deixar o dele. O meia tinha acabado de entrar no jogo quando roubou a bola e chutou forte de perna esquerda para definir o placar final.

Já nos acréscimos, Felipe Santana (Chapecoense) e Banguelê (Joinville) se envolveram numa confusão entre os times e foram expulsos de campo.

O Joinville volta a campo pelo Catarinense já nesta quarta-feira, quando visita o Avaí na Ressacada. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília). Já a Chapecoense joga só no próximo sábado, na Arena Condá. O líder da competição recebe o Próspera às 16 horas.

Confira outros resultados deste sábado no Campeonato Catarinense:

Próspera 0 x 0 Juventus