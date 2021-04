Chateado, Lecaros nutre a esperança de ser reintegrado: “posso contribuir muito”; Bota precisa resolver situação de 6 jogadores encostados

O Botafogo visa a preparação para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa resolver o caso dos atletas que não interessam mais ao clube. Ao todo, são 6 jogadores: Barrandeguy, Davi Araújo, Gustavo Cascardo, Kevin, Lecaros e Rhuan. Dos seis atletas, apenas Davi Araújo tem fim de contrato em junho de 2021, os outros têm vínculo até dezembro de 2021.









Nesta terça-feira (20), aconteceu o retorno de dois jogadores aos treinos: Federico Barrandeguy e Alexander Lecaros. A dupla realizou trabalhos específicos, sem participarem do treino com o elenco do Alvinegro. O retorno gerou uma situação desagradável, pois ambos os atletas já não tinham têm mais armários próprios no vestiário do Nilton Santos, seus pertences ficaram em uma banco, separado dos demais. O pouco tempo das atividades realizadas, também deixou os jogadores insatisfeitos com o tratamento.

O clube se posicionou, informando que os jogadores terão uma carga de trabalho maior com o tempo, depois dos trabalhos relacionado a fisiologia. Enquanto não há definição, os jogadores afastados ainda nutrem esperanças de serem reintegrados, entretanto, o Alvinegro procura possíveis clubes para negociar transferência.

Além de Barrandeguy e Lecaros, outros quatro jogadores voltam de férias na próxima segunda-feira: Davi Araújo, Gustavo Cascardo, Kevin e Rhuan. O grupo está fora dos planos do técnico Marcelo Chamusca, e o clube tenta diminuir despesas.

Lecaros é um caso emblemático. O peruano não foi negociado para o Avaí por detalhes. O Bota não quis entrar em tratativas, pois espera que o potencial interessado em Lecaros, pague a maior parte dos salários do jogador. Lecaros comentou sobre a situação: “É uma situação complicada, que me deixa um pouco chateado. É muito ruim ver tudo de fora e não poder ajudar. Aprendi a amar esse clube e a torcida, que sempre foi incrível comigo. Estou pronto para uma oportunidade e tenho certeza que posso contribuir muito dentro de campo, declarou o atacante”.