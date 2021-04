Chefe de afiliada deixa a Globo para assumir cargo de Douglas Tavolaro na CNN · .

Três semanas depois da saída de Douglas Tavolaro do cargo de CEO, a CNN Brasil contratou uma nova profissional para assumir a chefia no canal de notícias. Em comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira (13), a empresa anunciou como substituta a jornalista Renata Afonso, que nos últimos 14 anos foi a principal executiva da TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo.

No mercado há mais de 25 anos, Renata já foi produtora-executiva da MTV Brasil entre 1995 e 1996, diretora na Band e da HBO América Latina também nos anos 1990, além de ter trabalhado entre 2002 e 2003 como diretora de programas na RedeTV!.

“Com muito orgulho, chego para integrar a equipe CNN Brasil, com o compromisso de dar continuidade a essa história de sucesso e prezando pela independência do nosso conteúdo e excelência dos nossos serviços. Minha missão é liderar esse time para construirmos juntos o futuro da CNN no Brasil”, disse a nova CEO, em comunicado.

Desde a saída da RedeTV!, em 2003, Renata Afonso trabalhava na TV Tem, afiliada da Globo com sede em Sorocaba que está presente em 318 municípios do Estado de São Paulo. Depois de atuar durante quatro anos nas funções de diretora, ela assumiu o cargo de CEO (diretora-geral) da rede em 2007, deixando o posto após 14 anos para se transferir para a CNN.

A emissora pertencia ao jornalista e empresário J. Hawilla, que morreu aos 74 anos em março de 2018 após enfrentar problemas respiratórios. Na ocasião, foi Renata quem assinou a nota de pesar em nome da TV Tem.

Ele ganhou os noticiários como principal delator do escândalo da Fifa, sobre corrupção na compra de direitos de transmissão de torneios esportivos. As denúncias do empresário ao FBI culminaram na prisão do ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), José Maria Marin. Hawilla também foi condenado por sua participação no esquema, mas fez um acordo com a Justiça norte-americana para aguardar a sentença em liberdade.

REPRODUÇÃO/TV TEM

Renata Afonso é a nova CEO da CNN

“Por seu histórico de desafios e sucessos, Renata Afonso é a executiva ideal para presidir a CNN Brasil neste momento em que a emissora se firma como um dos principais players do segmento de mídia”, defendeu Rubens Menin, presidente do Conselho de Administração do canal de notícias.

“Ela está perfeitamente alinhada com os valores do nosso Conselho Editorial, baseados na independência e no mais elevado padrão ético que caracterizam a CNN nos países em que a emissora está presente”, apontou o empresário.

Sucessão de Douglas Tavolaro

Douglas Tavolaro anunciou em 25 de março que estava deixando a presidência do canal de notícias, o que pegou o mercado de surpresa. Ele foi o principal idealizador do projeto da CNN no Brasil. O jornalista de 44 anos, que era CEO e um dos sócios da empresa, vendeu a sua participação para a família Menin, que passou a deter a totalidade do capital da companhia.

Rubens Menin, investidor do canal e dono de um conglomerado que inclui a construtora MRV e o banco Inter, defendeu aos funcionários que o seu grupo de mídia continuará praticando um “jornalismo independente e imparcial”.

Na ocasião, o canal de notícias havia informado que “o nome do substituto de Douglas Tavolaro no cargo de CEO será anunciado nas próximas semanas. Uma transição de gestão será realizada e se estenderá pelo período de 90 dias”.