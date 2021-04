‘Chega de mentiras’: Casagrande faz textão em rede social e detona fala de Bolsonaro em Cúpula do Clima

O ex-jogador do Corinthians Walter Casagrande usou seu perfil em rede social, nesta quinta-feira, para criticar a postura do presidente da República Jair Bolsonaro. Casão não concordou com algumas falas ditas por Bolsonaro, frases que não seriam verdadeiras, e deixou seu desabafo no Instagram.

– Eu assisti à reunião da Cúpula de Líderes sobre o Clima, e sempre que o Bolsonaro abre a boca o Brasil passa vergonha. Ele não diz a verdade, omitindo fatos descaradamente até para os grandes líderes! Um presidente que não deu a atenção e nem ajudou o próprio povo em relação à pandemia irá se preocupar com a Amazônia? Com o clima? – comentou o ex-atleta, que seguiu:

– Já morreram mais de 350 mil pessoas pela Covid-19. Falta medicamentos para intubação; o governo não se organizou para a vacinação dos brasileiros. Bolsonaro jogou contra o próprio povo, juntamente com o ministro Ricardo Salles, que deveria proteger a Amazônia e ao invés disso “deixou passar a boiada”. Chega de mentiras, Jair Bolsonaro – finalizou.

Casagrande criticou o político brasileiro em outras oportunidades. A reunião da Cúpula do Clima aconteceu nesta semana. Bolsonaro falou por cerca de três minutos e garantiu que, até 2050, o Brasil manteria a meta climática neutra. Além do país sul-americano, Estados Unidos e China e outros 37 países estavam reunidos.