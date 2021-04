Chegada de Rafinha não interfere e Romildo ‘barra’ saída de lateral em faxina no Grêmio; contrato é válido até dezembro deste ano

A contratação de Rafinha levantou uma enorme discussão no Grêmio. O medalhão topou reduzir seus salários, mas o alto custo no contrato de um jogador de 35 anos não agradou a todos. Romildo, poucos dias depois, anunciou Thiago Santos, de 31.









O Tricolor até tentou, mas não conseguiu se livrar da fama de contratar jogadores com idade avançada. A chegada de Rafinha e Thiago poderiam resultar numa eventual ‘faxina’ no elenco, já que atletas mais velhos estão com os dias contados no Grêmio. Vanderlei, por exemplo, já saiu. Victor Ferraz, David Braz, Michel, Everton e Paulo Miranda também estariam na berlinda, segundo o ‘Goal’.

Um dos atletas que também estiveram entre os cotados é Bruno Cortez. A direção gastou milhões na chegada de Diogo Barbosa e a situação do medalhão ficou ainda mais complicada. Jornalistas e veículos de imprensa de Porto Alegre informaram que a saída do lateral já vinha sido discutida entre a direção. O repórter Vagner Martins, no entanto, noticiou que houve uma reviravolta.

Foto: Pedro Vale/AGIF



Durante uma live em seu canal no YouTube, o jornalista deixou bem claro que o jogador deve ficar. Bruno, aliás, será o titular do Grêmio contra o Independiente del Valle, já que Diogo testou positivo para Covid-19. A chegada de Rafinha não interferiu na possível saída de Cortez, que é elogiado e respeitado pela comissão técnica de Renato.

O lateral foi um dos destaques do Tricolor nas conquistas da CdB (2016) e Libertadores (2017).