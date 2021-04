Chegada de Taison causa “dança das cadeiras” e Patrick ou Edenilson devem ser sacados no Internacional

Falta muito pouco para Taison assinar e ser anunciado como reforço no Internacional. A expectativa é que o Shakhtar Donetsk faça a homenagem que pretende ao brasileiro, deixando o caminho livre para o Colorado produzir seu material de anúncio ainda hoje (16). O atacante de 33 anos retorna ao Beira-Rio com vínculo de dois anos e poderá se encaixar em mais de uma função no time de Miguel Ángel Ramírez.









Antes atuando apenas como segundo atacante, suas características pessoais foram mantidas, mas os espaços de campo que ocupa passaram por uma adaptação forte ao longo do tempo, já que no Metalist e depois no Shakhtar, foi transformado em ponta.

Atuando pelos dois extremos do campo, ficou caracterizado por ótimas jogadas individuais, aperfeiçoando a conclusão, tanto de perto quanto de longe, se tornando um de seus pontos mais fortes. Porém, a opção de jogar mais centralizado surgiu conforme a idade chegou.

Edenilson tem função importante no esquema Colorado – Foto: Pedro H. Tesch/AGIF.



Por outro lado, levando em consideração que Miguel Ángel Ramírez escala a equipe com um 4-3-3, o jogador precisaria recordar a função que fazia anteriormente na Ucrânia, aproveitando a capacidade de conclusão com o pé invertido ao lado. Ou seja, atuaria preferencialmente na esquerda, posição hoje de Patrick, conforme publicou o UOL Esporte.

Se a opção do treinador seja que deixá-lo mais centralizado, Taison teria atribuições semelhantes às de Edenilson, deixando o meio-campo mais móvel e ofensivo. Porém, poderia desproteger Rodrigo Dourado, deixando o marcador quase solitário em funções defensivas.