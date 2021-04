Chegou o Flipar, site de assuntos gerais do grupo do LANCE!

Tem site novo na área, com diversão e informações sobre os mais variados temas em um só lugar! Está no ar o Flipar, o mais novo produto da Areté Editorial, empresa responsável pelo LANCE!. O Flipar, site hospedado como flipar.com.br, traz listas curiosas e relevantes sobre 12 categorias, que vão de Celebridades e TV até Economia, passando pelo Esporte.

Os conteúdos do Flipar serão sempre apresentados em formato de galeria, possibilitando uma leitura rápida e agradável. A página inicial do Flipar está pronta, com mais de 100 galerias já publicadas. Clique aqui para ver!

O nome Flipar vem do conceito da galeria, de passar as imagens em um “flip” (virar, em inglês). As 12 categorias da página são: Alto Astral, Artes, Astrologia, Automobilismo e carros, Celebridades e TV, Corrida, Economia, Esportes, Fitness, Gastronomia, Política e Saúde.

O Flipar tem conteúdos produzidos por uma redação própria e pela Editora Alto Astral, primeira parceira da página, que é responsável pelas categorias Alto Astral, Astrologia, Fitness, Gastronomia e Saúde.

Flipar – Diversão e informação em um flip.