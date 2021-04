Chelsea destroça Crystal Palace no 1º tempo, vence por goleada de 4 a 1 e entra no G-4

Com um 1º tempo espetacular, o Chelsea goleou o Crystal Palace por 4 a 1, neste sábado, fora de casa, pela 31ª rodada da Premier League, e retornou ao G-4 da competição, que dá vaga na próxima Champions League.

O time comandado por Thomas Tuchel abriu 3 a 0 com apenas 30 minutos de jogo, e depois controlou a partida em banho-maria para garantir um importante triunfo, que leva o clube aos 54 pontos, em 4º lugar – resta agora secar o West Ham, que tem 52 pontos e joga neste domingo, contra o Leicester, para permanecer nesta posição.

Já o Crystal Palace segue com 38 pontos, em 13 lugar, sem grandes objetivos no campeonato.

Em campo, os Blues começaram arrasadores e já abriram 2 a 0 com menos de 10 minutos de bola rolando.

Aos 8, Havertz roubou a bola e fez a movimentação, recebendo depois na grande área. Mostrando muita precisão, o alemão acertou um chute difícil para abrir a conta.

O Palace sentiu o gol, e os visitantes aproveitaram para ampliar logo no ataque seguinda.

Aos 9, Haverz rolou para Pulisic, que soltou um chute extremamente violento e estufou as redes – o goleiro Guaita nem se mexeu.

Depois, aos 30 minutos, Mason Mount fez excelente levantamento na área e o zagueiro Zouma ganhou de Cahill pelo alto para ampliar: 3 a 0, fora o baile.

No 2º tempo, os donos da casa diminuíram com um gol do artilheiro Benteke, mostrando seu faro de gol (curiosamente, foi a única finalização do Palace na partida).

No entanto, o Chelsea acertou mais uma boa jogada de velocidade e finalizou a goleada novamente com Pulisic, em jornada inspiradíssima.

Com isso, o norte-americano chegou aos seu 3º gol nos últimos dois jogos pelos Blues e fechou a conta no Selhurst Park.

Havertz comemora após marcar para o Chelsea sobre o Crystal Palace EFE

Crystal Palace 1 x 4 Chelsea

GOLS: Crystal Palace: Benteke Chelsea: Havertz, Pulisic (2) e Zouma

CRYSTAL PALACE: Guaita; Ward, Kouyaté, Cahill e Van Aanholt; Jordan Ayew (Townsend), Milivojevic, Riedewald (McCarthy)e Eze (Schlupp); Wilfried Zaha e Benteke Técnico: Roy Hodgson

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rüdiger; Hudson-Odoi (Reece James), Jorginho (Kanté), Kovacic (Ziyech) e Chilwell; Mount, Pulisic e Havertz Técnico: Thomas Tuchel

6º gol de Havertz em 35 jogos pelo Chelsea na temporada

4º e 5º gols de Pulisic em 31 jogos pelo Chelsea na temporada

Pulisic fez 3 gols nos últimos 2 jogos do Chelsea

5º gol de Zouma em 30 jogos pelo Chelsea na temporada

O Chelsea teve 67% de posse de bola no 1º tempo

O Chelsea finalizou 12 vezes no 1º tempo, contra 0 do Palace

6º gol de Benteke em 30 jogos pelo Crystal Palace na temporada

O Chelsea terminou o jogo com 23 finalizações, contra 1 do Palace.

7ª vitória seguda do Chelsea sobre o Palace, maior série da história





Classificação

– Crystal Palace: 13º lugar, com 38 pontos

– Chelsea: 4º lugar, com 54 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Terça-feira, 13/04, 16h*, Chelsea x Porto, Champions League

Segunda-feira, 26/04, 16h*, Leicester x Crystal Palace, Premier League

*horário de Brasília