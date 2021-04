Chelsea e Manchester City cogitam deixar a Superliga Europeia

Chelsea e Manchester City pensam em deixar a Superliga Europeia, segundo o “The Guardian”. As informações indicam que ambos os clubes aceitaram participar do projeto com medo caso não entrassem em um projeto econômicamente atrativo.

A publicação afirma que houve discussões no Congresso da Uefa, realizado na última segunda-feira, e que há o entendimento que menos da metade dos 12 clubes fundadores da Superliga apoiariam o projeto independentemente de qualquer coisa. E que a maioria aceitou por conta do dinheiro.

Em diversos locais da Europa, diversos torcedores, clubes e jogadores se manisfestaram contra a criação do novo torneio no Velho Continente. Ainda não há evidências concretas de que as equipes irão recuar da ideia que promete mudar as estruturas do esporte.