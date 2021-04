Chelsea joga melhor, elimina o City de Guardiola em Wembley, vai à final e buscará 9º título da competição

O Chelsea está na final da Copa da Inglaterra. Neste sábado (17), no estádio de Wembley, em Londres, os Blues venceram o Manchester City por 1 a 0, com gol de Ziyech, e levaram a melhor sobre a equipe do técnico Pep Guardiola.

Com a vitória, os londrinos estão classificados para a grande decisão da F.A. Cup e aguardam pela partida entre Leicester City e Southampton, neste domingo (18), também em Wembley para conhecerem seu adversário na final, no dia 15 de maio.

Um detalhe é que, neste jogo de domingo, quatro mil torcedores poderão acompanhar a partida do estádio, diferentemente deste sábado, que não contou com a presença de público. Este será um evento-teste para o retorno da torcida aos estádios na Inglaterra.

Chelsea e City voltam a campo já no início desta próxima semana, pela Premier League. Enquanto os Blues recebem o Brighton, na terça-feira (20), os Citizens encaram o Aston Villa, fora, na quarta (21).

Chelsea começa melhor, mas fica no ‘quase’

Logo no início do 1º tempo, os Blues comemoraram gol aos cinco minutos, mas por pouco tempo. Ziyech chegou a balançar as redes após assistência de Werner, que cruzou rasteiro no meio da área, mas o marroquino estava em posição irregular e o juiz não validou.

A resposta dos Citizens não demorou. Em tabelinha com De Bruyne, Gabriel Jesus chegou com muito perigo e bateu colocado, mas o goleiro Kepa fez grande defesa, evitando o gol.

Depois, o domínio do jogo voltou às mãos do Chelsea até o apito final na primeira etapa, chegando mais duas vezes com muito perigo. Primeiro aos 18 minutos com Chilwell, que teve boa chance para bater de primeira próximo à área, mas errou o alvo, depois aos 33, com James, que chegou batendo de primeira após cobrança de escanteio, mas errou o alvo.

Ziyech marca no 2º tempo e garante classificação

Na volta para o segundo tempo, De Bruyne, que sentiu o tornozelo na etapa inicial, foi substituído no intervalo e deu lugar a Phil Foden. A expressão do meia belga durante o atendimento dos médicos agora preocupação para os torcedores.

O Chelsea, por sua vez, voltou do intervalo com a mesma vontade e, enfim, inaugurou o marcador. Aos 10 minutos, os azuis de Londres desceram em bom contra-ataque, que terminou em assistência de Timo Werner para gol de Ziyech, que recebeu do alemão dentro da área e finalizou com o gol vazio, já que o goleiro do City Steffen se adiantou no lance.

Pouco tempo depois, aos 13, o meia marroquino voltou a levar perigo e quase marcou o segundo. Ziyech foi lançado nas costas da defesa, aproveitou bobeada do zagueiro Rúben Dias e ficou cara a cara com Steffen, que operou um milagre em Wembley.

Aos 31 minutos, os Blues assustaram com Werner, que recebeu, entrou na área, mas acabou se enrolando e finalizou fraco para fácil defesa de Steffen.

Já aos 38 minutos, o City teve uma grande chance de empatar o jogo, em jogada que contou com participações de Gabriel Jesus e Sterling, que teve a chance de finalizar, mas mandou para fora.

Nos acréscimos, Pulisic chegou a marcar para o clube londrino, mas assim como na primeira etapa, o árbitro marcou posição irregular do norte-americano e não validou o gol.

Aos 49, Kepa ainda fez grande defesa após cabeçada de Rúben Dias, em cobrança de escanteio, e quem comemorou foi o Chelsea, que confirmou sua ida à final da F.A. Cup.

Chelsea 1 x 0 Manchester City

GOLS: Chelsea: Ziyech

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva (Zouma) e Rüdiger; James, Kanté, Jorginho e Chilwell; Ziyech (Emerson Palmieri), Mount (Pulisic) e Werner (Havertz). Técnico: Thomas Tuchel.

MANCHESTER CITY: Steffen; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Mendy; Fernandinho, Rodri, Ferrán Torres (Gündogan), Sterling e De Bruyne (Foden); Gabriel Jesus. Técnico: Pep Guardiola.

– Esta foi a segunda vitória do Chelsea na história sobre o City na Copa da Inglaterra

– Os Citizens ainda dominam o confronto na competição com 5 vitórias e apenas 2 derrotas

– O Chelsea buscará o seu 9º título de F.A. Cup

– A última decisão do clube londrino foi disputada na temporada 2019-20

– Já o último título foi na temporada 2017-18

– Os Blues voltaram a vencer na temporada após derrota para o Porto na Champions League

– O City voltou a perder após vitória sobre o Borussia Dortmund na mesma competição

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Premier League.

Terça-feira, 20/04, 16h*, Chelsea x Brighton

Quarta-feira, 21/04, 16h15*, Aston Villa x Manchester City

*horário de Brasília