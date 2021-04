Chelsea joga para voltar às semifinais da Champions League após gastar mais de R$ 7,4 bilhões em sete anos

O Chelsea está muito próximo de um retorno à fase semifinal da Uefa Champions League. Nesta terça-feira, a equipe inglesa recebe o Porto e pode se classificar com um empate, uma vez que venceu fora de casa por 2 a 0.

Apesar de ser um dos grandes times da Europa, o Chelsea não chega entre os quatro melhores do Velho Continente há muitos anos. A última vez que os Blues foram às semifinais foi na temporada 2013/14. Na oportunidade, os ingleses caíram para o Atlético de Madrid, que seria vice-campeão.

Portanto, há sete anos que o Chelsea não consegue chegar à fase decisiva. O ESPN.com.br fez um levantamento de quanto foi gasto pelo clube inglês no período. De acordo com os números do site Transfermarkt, os Blues gastaram nada mais nada menos do que 1,1 bilhão de euros.

Na cotação atual, o valor chega na casa dos incríveis R$ 7,4 bilhões. A temporada que o Chelsea mais gastou foi na de 2017/18. Naquela época, os londrinos desembolsaram 260,5 milhões de euros, algo em torno de R$ 1,7 bilhão. Porém, os investimentos não surtiram em grandes títulos. O Chelsea conquistou apenas a Copa da Inglaterra naquela temporada.

play 1:12 Ex-jogador do Barcelona falou em exclusividade com o ESPN.com.br

Na Champions League, os Blues caíram para o Barcelona na fase oitavas de final com empate por 1 a 1 e derrota por 3 a 0 para os catalães. Esta, aliás, é a primeira temporada desde 2013/14 que o Chelsea consegue passar pelas oitavas de final. De lá para cá, os londrinos caíram duas vezes para o Paris Saint-Germain, uma para o Barcelona e outra para o Bayern de Munique.

A temporada que o Chelsea menos gastou foi em 2019/20. Por conta de uma punição na Fifa, o clube inglês ficou proibido de contratar por dois mercados de transferências. No período, os Blues contrataram apenas o meio-campista Mateo Kovacic, por 45 milhões de euros, R$ 194,92 milhões na cotação da época.

Veja abaixo os valores gastos pelo Chelsea a partir de 13/14 e o resultado das campanhas:

Temporada 14-15: 137,7 milhões – Eliminado pelo PSG nas oitavas na Champions League

Temporada 15-16: 96,5 milhões – Eliminado pelo PSG nas oitavas na Champions League

Temporada 16-17: 132,8 milhões – Não disputou competições europeias

Temporada 17-18: 260,5 milhões – Eliminado pelo Barcelona nas oitavas na Champions League

Temporada 18-19: 208,8 milhões – Campeão da Uefa Europa League

Temporada 19-20: 45 milhões – Eliminado pelo Bayern nas oitavas na Champions League

Temporada 20-21: 247,2 milhões – campanha em andamento