Chelsea oferece R$ 669 milhões para contratar Vinicius Júnior e Florentino expõe chance de negócio

O Real Madrid está embalado na temporada e sonha com dois títulos na temporada: a Champions League e La Liga. Um dos protagonistas é o brasileiro Vinicius Júnior, que cresceu de rendimento e se tornou titular absoluto do técnico Zidane. Assim, o “Vini” vai deixando a desconfiança de lado e se tornando um dos jogadores com grande potencial no futebol mundial.









O desempenho da joia já chama atenção de outros clubes europeus. De acordo com o jornal ‘Don Balón‘, o Chelsea formalizou uma proposta de 100 milhões de euros (R$ 669 milhões) para ter o velocista de forma definitiva. O Madrid analisou junto com todos os integrantes da diretoria e bateu o martelo.

Ainda segundo a reportagem, o Real Madrid recusou e não pensa em negociá-lo. Vinicius é considerado o presidente e o futuro do clube espanhol. Vale lembrar que Florentino Pérez contratou o atleta quando ele ainda não tinha feito um jogo sequer no profissional do Flamengo por já apostar em seu potencial. O Rubro-Negro embolsou 45 milhões de euros em 2018.

O “Malvadeza” correspondeu às expectativas e, mesmo com apenas 20 anos, já ganhou experiência suficiente para entender o que é jogar no Madrid. A torcida também adora o brasileiro e não deseja que ele vá embora para outro clube.

O atacante também está feliz no Santiago Bernabéu e quer ficar por muito tempo vestindo a camisa branca. Os representantes do jogador também entendem que o melhor para sua carreira é continuar no Real e se tornar um dos ídolos do clube merengue.