Chelsea topa liberar jovem ‘esquecido’ por Tuchel e tem três interessados na Premier League

O Chelsea está preparado para liberar Tammy Abraham neste verão. West Ham, Aston Villa e Newcastle United estão interessados ​​no atacante, segundo fontes disseram à ESPN.

O jogador de 23 anos marcou 12 gols na temporada, mas começou um jogo pela última vez no dia 20 de fevereiro.

Thomas Tuchel substituiu Frank Lampard como treinador principal menos de um mês antes e, embora Abraham tenha lutado com um problema no tornozelo, muitas vezes não conseguiu nem ficar no banco, mesmo estando apto sob o comando do novo treinador.

Em março, as negociações de renovação de contrato entre o Chelsea e Abraham foram paralisadas com o jogador consciente de sua falta de oportunidades como titular e também dos planos do clube de gastar muito em um atacante neste verão.

Abraham tem contrato com o clube até 2023 e fontes disseram à ESPN que o Chelsea está disposto a se livrar do atacante enquanto pode maximizar seu valor.

A diretoria dos Blues estaria preparada para aceitar 40 milhões de euros (em torno de R$ 261 milhões), mas há confiança entre as partes interessadas de que um acordo poderia ser feito por menos.

O West Ham está no mercado há um tempo e um retorno ao Villa Park pode agradar a Abraham, já que ele marcou 26 gols pelo time em 2018-19, antes de Lampard lhe dar a chance em Stamford Bridge.

Abraham está desesperado para colocar sua carreira de volta nos trilhos, tendo caído em desgraça a ponto de quase certamente perder uma vaga na seleção inglesa de Gareth Southgate para a Eurocopa 2020.

O Chelsea deve perseverar com Timo Werner, apesar de uma primeira temporada difícil na Inglaterra, mas entrará na corrida pelo atacante do Borussia Dortmund, Erling Haaland, e também está monitorando a saída de Sergio Aguero a custo zero do Manchester City. O atacante da Inter de Milão, Lautaro Martinez, é outra opção do clube neste verão.