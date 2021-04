Chelsea vence Manchester City e avança para a final da Copa da Inglaterra

Com gol de Ziyech, o Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0, em Wembley, neste sábado, e avançou para a final da Copa da Inglaterra.

Os Blues aguardam o vencedor do confronto entre Leicester e Southampton, deste domingo, para descobrir seu oponente na finalíssima.

O City não deixa Londres apenas com uma derrota e a desclassificação, mas Kevin de Bruyne saiu de campo lesionado no início do segundo tempo, e preocupa para a sequência da temporada.

No meio de semana, as duas equipes voltam a disputar a Premier League. Terça-feira, a equipe de Thomas Tuchel enfrenta o Brighton, enquanto os Citizens visitam o Aston Villa, na quarta.

O jogo – Ziyech abriria o placar logo aos sete minutos, porém, o gol foi anulado por impedimento. Depois disso, o Chelsea conseguiu anular bem as ações do City, e foi melhor no primeiro tempo.

Na etapa final, em contra-ataque dos Blues, Werner deu passe para Ziyech que, com o gol vazio, anotou o único tento da partida, aos dez minutos. Aos 35, o árbitro foi chamado para analisar possível toque de mão do defensor do Chelsea dentro da área, mas, após revisão, o jogo seguiu normalmente.

Na reta final de jogo, Pulisic ampliou o marcador, porém, assim como no primeiro tempo, o gol foi invalidado por impedimento.