Chelsea vence Porto com golaço de Chilwell e encaminha vaga na semifinal

O Chelsea não deu espaço para uma zebra na partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League. Nesta quarta-feira (7), em Sevilha, os Blues venceram o Porto por 2 a 0 com gols de Mason Mount e Bem Chilwell.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O resultado dá vantagem importante para o time inglês no jogo de volta na terça-feira (13). O time poderá perder por um gol de diferença para os portugueses e ainda conseguirá assegurar a vaga na semifinal do torneio.

Os dois jogos serão disputados em Sevilha, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, por conta das restrições que existem entre Inglaterra e Portugal pelo avanço da pandemia de COVID-19.

Mesmo sem o domínio das ações no duelo, os Blues conquistaram sua vitória sem muitas dificuldades. Aos 32 minutos da primeira etapa, Mason Mount abriu o marcador com seu primeiro gol na Champions.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O gol entrou para a história do clube. Isso porque o inglês, com 22 anos e 87 dias, se tornou o mais jovem a marcar em uma partida de mata-mata da Liga dos Campeões pelo Chelsea. A marca era de Salomon Kalou, em março de 2008, com 22 anos e 212 dias.

Com o placar já encaminhado, aos 40 da segunda etapa, Bem Chilwell marcou um belo gol e ampliou a vantagem para 2 a 0. Esse também foi o primeiro gol do lateral na Champions League.

No final de semana, os ingleses voltam a campo, desta vez pela Premier League, para encarar o Crystal Palace. Pelo Campeonato Português, o Porto visita o Tondela.