Chelsea x Porto disputam nesta terça-feira (13), à partir das 16h00, um das vagas na semifinal do torneio mais importante do continente europeu; a grande fina da competição está marcada para o dia 29 de maio. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Nós do Bolavip Brasil faremos a cobertura em tempo real.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, os Blues agora podem até mesmo perder por um gol de diferença para avançar à semifinal. E se fizerem um gol fora, podem perder até por dois gols de diferença, que ficam com a vaga na semifinal da competição.

Para o confronto decisivo, o técnico Thomas Tuchel espera contar com Andreas Christensen e Tammy Abraham, enquanto Thiago Silva, é retorno garantido.

Apesar da vantagem, o treinador alemão disse que não planeja entrar na partida dando iniciativa ao Porto.

Chelsea está com um pé nas semifinais. (Foto: Getty Images)



Para avançar, o Porto precisa de um placar elástico, já que sofreu dois gols quando tinha o mando de campo e não fez sequer um gol. Se vencer por 1 a 0, a vaga é do Chelsea. Caso vença por 2 a 0, a partida vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Qualquer vitória por três gols de diferença classifica o Porto. 3 a 1, 4 a 2 ou qualquer outra vitória por dois gols de diferença marcando três ou mais também coloca o Porto na semifinal.

O time português terá os retornos de Taremi e Sergio Oliveira, que cumpriram suspensão no primeiro jogo.

Porto terá dura tarefa nesta terça. (Foto: Getty Images)



Chelsea x Porto: como e onde assistir AO VIVO na TV:

