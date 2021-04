Chicago Fire 9×10: situação de Casey é muito preocupante (recap)

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Depois de mais um pequeno hiato, a série Chicago Fire retornou com um novo episódio emocionante. Encaminhando-se para o final da 9ª temporada, o intitulado “One Crazy Shift” (Uma Mudança Louca, em uma tradução livre) mostrou Casey (Jesse Spencer) agindo por impulso e não dando atenção às suas responsabilidades.

Além disso, a equipe de bombeiros da brigada 51 precisa lidar com uma série de incêndios bastante suspeitos e muito complexos. Portanto, confira mais detalhes sobre o episódio 9×10 de Chicago Fire com o nosso recap!

Chicago Fire: 9ª temporada segue com grandes emoções aos espectadores

No episódio do dia 17 de março, o público assistiu ao trauma craniano de Casey retornar após um resgate bastante intenso no trabalho. Ao que tudo indica, o personagem já começou a perceber verdadeiramente qual a gravidade do problema, que coloca não somente a sua vida em risco, mas também toda a equipe que conta com o seu apoio.

Gallo (Alberto Rosende) pode ter exagerado um pouco quando confrontou Casey, mas o jovem bombeiro foi capaz de abordar a situação de forma racional quando ninguém ao menos tentou. E isso, de certa forma, é algo que Casey não pode ou não está pronto para fazer ainda. Seu ferimento, que ficou durante tanto tempo em segredo, pode custar sua carreira — assim como na época em que o descobriu.

Na melhor das hipóteses, ele teria algum trabalho administrativo e, na pior, seria forçado a se aposentar. No entanto, com essa situação muito desconfortável, não há muitas saídas favoráveis para o bombeiro. Nesse sentido, depois de tudo o que passou ao longo da vida até esse ponto, Casey sente que o combate a incêndios é tudo o que lhe resta.

Ao longo do episódio, o peso de todas essas possibilidades lhe caem aos ombros. Muitos de seus amigos tentam conversar com ele, mas todos os diálogos parecem deixá-lo ainda mais confuso e ansioso. Dessa forma, é possível que a partir desse ponto o personagem não busque ajuda médica até que as coisas piorem.

Além desse grande problema, os bombeiros precisam lidar com incêndios bastante suspeitos. Obviamente, a dupla Casey e Severide (Taylor Kinney) passa a investigar todos os pormenores do caso, conquistando diversas pistas, aos poucos, e solucionando tudo aquilo que parecia incrivelmente normal.

Paralelamente a tudo isso, o episódio também foca no desejo de Mouch (Christian Stolte) de se juntar aos Pipes and Drums. O dia de fazer a audição para conseguir ser um músico de verdade finalmente chega e o personagem demonstra estar muito ansioso com o que pode acontecer dali adiante com o apoio de Herrmann (David Eigenberg).

No entanto, o público percebe que ele não sabe ler nenhuma partitura. Mesmo assim, a perseverança parece significar alguma coisa para ele, que grava um vídeo para chegar ao grupo do Chicagoland Celtic Classic e é reconhecido por seu feito.

Apesar de algumas mudanças, o curso das coisas parece seguir. Um novo episódio de Chicago Fire será exibido em 7 de abril pela NBC. Fique de olho!