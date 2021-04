Chicago Fire 9×11: Severide precisa tomar uma decisão (recap)

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Nesta semana, o público de Chicago Fire se emocionou novamente com seus personagens favoritos. O destaque do episódio 9×11, certamente, foi em torno de Kelly Severide (interpretado por Taylor Kinney), que precisou tomar grandes decisões ao longo da transmissão realizada nesta quarta-feira (7) pela NBC.

Por mais que o tenente esteja tentando a todo momento se livrar de problemas, parece que sempre algo dá errado em sua rotina e as coisas precisam ser resolvidas o quanto antes.

Dessa forma, saiba mais sobre o episódio 9×11 de Chicago Fire com o nosso recap!

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Chicago Fire 9×11: novo episódio foca nas decisões de Severide e Casey

O intitulado como “A Couple Hundred Degrees” (Um casal de Cem Degraus, em uma tradução livre) mostrou Severide lidando com alguns problemas muito precisos, mas ao que tudo indica, ele teve muito sucesso com suas escolhas, provando que é um grande homem e digno do amor de Stella Kidd (Miranda Rae Mayo).

Dizer a alguém que ela não foi feita para uma carreira específica nunca é simples, mas quando a vida está em jogo, você não pode se dar ao luxo de ser sempre gentil. O combate a incêndios é uma carreira perigosa e quando se lida com o fogo é preciso estar atento para também pedir ajuda quando preciso.

Contudo, Severide passou a maior parte do episódio pesando os prós e os contras de dar a Mercer (Sasha Kuznetsov) outra chance. Sua indecisão quase fez com que dois outros recrutas morressem, depois que Mercer encheu seus tanques de oxigênio com dióxido de carbono. Sentindo-se culpado, Severide tentou corrigir o curso, excluindo todos, exceto Kidd, no processo.

O tenente se sentiu assim porque não deu ouvidos aos seus instintos. Ele era o único culpado e queria lidar sozinho com as repercussões, já que tratava-se de sua responsabilidade. Severide sabia que deveria expulsar Mercer da Academia, como Casey (Jesse Spencer) sugeriu, mas depois de saber sobre a amizade de Boden (Eamonn Walker) com o pai de Mercer (Chris McGarry), ele hesitou em fazer qualquer coisa que pudesse atrapalhar isso.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Em paralelo a todas essas tensões, Casey ouviu, finalmente, os conselhos de Brett (Kara Killmer) para enfrentar seu ferimento na cabeça e consultar um médico. Se não fosse por ela, o personagem provavelmente teria continuado a ignorar o problema até que alguém sofresse algum tipo de acidente por conta de sua condição.

Dessa maneira, muitas incertezas rondam o destino de Casey, tendo em vista que o resultado da consulta médica pode acabar com sua carreira. E, possivelmente, a decisão de Brett de acompanhar Casey à consulta médica trocando indiretamente Grainger (Jon-Michael Ecker) pode acarretar problemas futuros em seu novo relacionamento.

Portanto, ainda haverá muitos conflitos a serem desenvolvidos nesta temporada. Vale lembrar que a partir deste episódio, a série enfrentará um novo hiato, retornando apenas em 21 de abril.

O que será que pode acontecer? Vamos aguardar!