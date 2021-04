Chicago PD 8×10: Bob, o pai de Ruzek, é sequestrado (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 8ª temporada de Chicago PD trouxe um episódio completamente focado em Ruzek e seus problemas familiares. Quando seu pai é sequestrado, ele percebe que está disposto a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Porém, isso causa problemas para a sua vida pessoal e profissional, principalmente quando ele descobre que Burgess não confia nele.

Confira o recap completo!

Mais detalhes do episódio 8×10 de Chicago PD

A relação entre Bob Ruzek e seu filho, Adam, sempre foi conturbada. Porém, quando o pai foi sequestrado, Adam não hesitou em ser o primeiro a começar a procurá-lo. Também não precisamos dizer que ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para salvá-lo, correto?

Antes de começar, de fato, a procurá-lo por sequestro, Adam foi até Benny, o dono do bar onde Bob passava boa parte do seu tempo. Ele acreditava que o pai pudesse ter sido atacado por seu vício em jogos de azar. Em vez disso, ele descobriu que seu pai quitou uma dívida de 80 mil dólares, o que já ligou todos os seus radares de perigo.

Bob estava desesperado com a dívida. Por não conseguir reunir a quantia a tempo (afinal, quem tem 80 mil dólares parados?), ele usou suas habilidades como policial para descobrir quem era o dedo-duro da gangue e vendeu seu nome para Barela, o líder do grupo. Além disso, descobrimos ainda que Bob foi subornado durante toda a sua carreira como policial.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Com o dinheiro recebido, ele mantinha o seu vício. Felizmente, Ruzek e sua equipe conseguiram não apenas resgatar Bob, mas também proteger o sobrenome de sua família. O problema é que ele pediu para Voight deixar tudo o que aconteceu de lado. Mas o superior sabe que isso foi um ataque para todos os membros da equipe e seria imoral para ele ignorar os eventos.

Desde o começo de Chicago PD, Voight sempre tratou Adam como se ele fosse seu próprio filho. Muitas vezes, isso significa justamente ter atitudes mais duras para proteger a sua integridade. Logo, talvez seu único erro no episódio 8×10 tenha sido não afastar Adam do caso, já que seu julgamento pessoal poderia interferir no trabalho.

Para Voight, é importante que Adam entenda que os erros de Bob não são seus, e o pai precisa lidar com as consequências de seus próprios atos sem a ajuda do filho.

Misteriosamente, Barela é encontrado morto com dois tiros nas costas. Muitos suspeitam que Adam fez isso para proteger o pai – incluindo Burgess -, e Voight é um dos únicos que não verbaliza suas suspeitas e espera até que novas evidências do assassinato apareçam. Quando eles encontram vídeos de segurança, fica claro que não foi Adam quem matou o criminoso.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Ruzek está extremamente decepcionado com Burgess e deixa claro que esperava uma atitude diferente dela. Ao chegar na cena, a policial nem ao menos perguntou se ele estava bem e logo o acusou do crime. Com isso, Ruzek acredita que a mulher que ele ama não confia nele e isso pode trazer grandes consequências para o seu relacionamento.

O que você achou do episódio 8×10 de Chicago PD? Deixe seu comentário abaixo!