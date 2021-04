Chicago PD 8×12: Voight lida com um conflito interno

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 8ª temporada de Chicago PD finalmente trouxe um episódio inteiro com foco em Voight! Isso é algo que os fãs estão pedindo há meses e, felizmente, chegou com um episódio repleto de emoção e reviravoltas, provando também como é importante ter uma equipe com quem você pode contar. Tudo isso, é claro, com casos impactantes.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 8×12 de Chicago PD

No novo episódio da série, os detetives estão procurando um serial killer e estuprador que saiu da cadeia há pouco tempo. Justamente por ser um caso complicado, a equipe precisou ser ainda mais cuidadosa, já que o estuprador recentemente ganhou um processo contra os policiais por comportamento errático.

O criminoso deste episódio de Chicago PD se chama Caleb Hoff e testou todos os limites da paciência de Voight. Embora quisesse, para dizer o mínimo, acabar com a sua vida, Voight conseguiu se manter bastante calmo para lidar com a situação. Esse foi um dos grandes pontos positivos do episódio, mostrando como ele cresceu ao longo do tempo.

Lisa foi a detetive responsável pelo caso e ela fez tudo o que podia para garantir que Caleb nunca mais matasse uma mulher. Porém, ele foi libertado e seus crimes se tornaram ainda mais brutais. Sua violência fez com que Voight passasse por um verdadeiro dilema moral sobre como lidar com o caso, e toda essa luta faz sentido. Apesar de ser um policial, ele é também um ser humano inconformado com o nível de maldade no qual as pessoas podem chegar.

Para ele, pisar em ovos perto de um serial killer para não fazer nada que o ofenda é de uma ironia sem tamanho. Mas, ele sabe que qualquer deslize pode prejudicar sua carreira e a de seus colegas, então se conforma com seguir todas as regras para conseguir prender Caleb novamente.

Nos momentos em que Voight pareceu mais perto de jogar tudo para o alto, Halstead estava lá para lembrá-lo de se acalmar e garantir que eles não tivessem que lidar com nenhuma consequência de atos feitos por impulso.

Felizmente, ao contrário da última prisão feita por Lisa, quando não havia provas o suficiente, dessa vez eles conseguem encontrar rastros de DNA no corpo das vítimas e prender Caleb de uma vez por todas. Melhor do que isso é o fato de que, fora acobertar Martinez, Voight não fez nada de errado que pudesse prejudicá-lo!

Mesmo sua decisão de acobertá-la foi compreensível, já que ela se sentia culpada por tudo o que aconteceu. No fim, ele só queria proteger a carreira da colega que já sofreu o bastante.

Embora o episódio ainda não tenha mergulhado na vida pessoal de Voight, foi um capítulo muito interessante para conhecermos melhor o personagem. O que você achou do episódio 8×12 de Chicago PD? Deixe seu comentário abaixo!