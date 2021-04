Chicago PD 8×13: busca por assassino movimenta trama (promo)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

O episódio 8×13 de Chicago PD promete proporcionar grandes emoções aos espectadores. Para acalmar os ânimos da audiência, a NBC já divulgou um preview inédito mostrando cenas sobre o que vem por aí.

No intitulado “Trouble Dolls” (Bonecos Problemáticos, em uma tradução livre), os agentes do departamento de polícia de Chicago se envolvem em um caso de assassinato contra uma jovem grávida.

Enquanto a equipe se articula para encontrar o assassino, as pistas e descobertas os levam a algo impressionante e ainda mais assustador do que imaginavam anteriormente. Paralelamente a isso, assuntos pessoais vêm à tona, mostrando que ainda há muito a ser resolvido entre os personagens.

Quem está no foco é Kim Burgess (interpretada por Marina Squerciati), que precisa tomar decisões espertas sobre Makayla enquanto o tempo passa. As imagens divulgadas, embora sejam curtas, conseguem fornecer alguns detalhes valiosos sobre essas questões internas.

Confira o preview completo:

Chicago PD: saiba mais sobre o episódio 8×13 da série policial

De acordo com a descrição oficial do episódio, a busca pelo assassino que tirou a vida de uma jovem grávida vai provocar alguns sentimentos extremos nos investigadores. Ao longo do conflito, todos acabarão se envolvendo com as descobertas chocantes que vão sendo expostas.

Além disso, é bem possível que o público consiga aprender mais sobre a personalidade de Voight (Jason Beghe) e da detetive Lisa Martinez (Shirley Rumierk), tendo em vista que os dois acabam se arriscando muito no novo caso.

Vale destacar ainda que ambos os personagens tiveram um grandioso momento no episódio anterior da série, enquanto procuravam por um estuprador que havia acabado de se libertar.

Portanto, não perca! O episódio 8×13 de Chicago PD será exibido no dia 5 de maio, pela NBC.