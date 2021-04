Chico de Chiquititas, João Acaiabe morre aos 76 anos em decorrência da Covid-19 · .

O ator João Acaiabe morreu na madrugada desta quinta-feira (1º) por complicações de Covid-19. O artista estava internado no Hospital Prevent Senior, em São Paulo, para tratar da infecção pelo vírus desde 15 de março.

Larissa Acaiabe, prima do famoso, confirmou a informação ao .. Thays Damazio Acaiabe, filha de João, anunciou a morte do pai em seu perfil no Facebook.

“E nós passamos o nosso último Natal juntos. Meu pai mais que querido, meu amor, eu não sabia que era o nosso último Natal neste plano, foi um Natal feliz como sempre é quando a gente se encontra, só nós dois, comida, filmes e livros. Guardarei no coração tudo o que vivemos e a referência que você é para a nossa família! Gratidão, meu pai. Que os espíritos de luz te recebam em Aruanda até a gente se encontrar novamente, porque almas gêmeas nunca se separam!”, escreveu a herdeira.

Nas redes sociais, amigos do veterano da televisão prestaram homenagens. “Mais um amor que partiu essa noite, João Acaiabe, nosso maior Griot”, lamentou Ailton Graça no Instagram.

“Meu amigo querido João Acaiabe, obrigada, obrigada, obrigada por ter dividido tanta alegria e ter trazido tanto amor em minha vida! Perder a convivência com sua ternura me causa uma dor profunda”, publicou a amiga do famoso, Monica Trigo, no Facebook.

João ficou conhecido por dar vida a personagens como Tio Barnabé do Sítio do Picapau Amarelo (2001-2006) e também ao cozinheiro Chico no remake de Chiquititas (2013-2015).

Na última quarta-feira (31), a família de João já havia se pronunciado sobre a internação do artista. “A seu pedido, solicitou que a família não divulgasse o fato para evitar que os seus milhares de amigos, admiradores enviassem uma grande quantidade de mensagens, telefonemas e porque, no fundo, acredita que vai superar o coronavírus. Nos últimos dias, porém, seu estado clínico piorou e foi transferido para a UTI, intubado”, explicou uma parte da nota.

