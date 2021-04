Chiellini confronta membros da diretoria e sai em defesa de CR7: “Gostaria de ter mais problema como esses”

Após quase uma década de hegemonia na Itália, a Juventus muito provavelmente terá que se contentar em apenas brigar por uma vaga na próxima edição da Champions League. Terceira colocada na Serie A com 62 pontos, a Velha Senhora está a 12 da Inter de Milão, que já soma 74 pontos.









Nesta edição da Champions League, o time de Turim foi eliminado logo nas oitavas de final pelo Lyon, da França, o que provocou uma crise interna no clube. Muitos dirigentes pediram para que Cristiano Ronaldo, um dos maiores investimentos feitos pela Juve, fosse negociado.

Quem saiu em defesa do astro foi o capitão da equipe, Giorgio Chiellini. O zagueiro desmentiu o boato de que CR7 estaria causando grandes problemas no time italiano:: “Se o problema da Juventus for Cristiano Ronaldo, gostaria que tivéssemos mais problemas como este“, disse o italiano em uma entrevista para o canal de televisão Sky Sport.

Ainda durante a entrevista, o zagueiro afirmou que a equipe, os treinadores, os torcedores e os dirigentes devem focar todos os esforços para terminar a temporada da melhor maneira. “Não podemos pensar no que aconteceu e no que poderia ter acontecido. Temos de chegar à posição mais elevada possível”, concluiu.