Chilwell admite segurança no resultado, mas pede atenção ao Chelsea

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Porto no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea encaminhou a classificação para próxima fase na competição. Lateral-esquerdo titular dos Blues, Ben Chilwell falou, nesta segunda-feira, sobre o resultado positivo conquistado no primeiro confronto e admitiu uma certa segurança.

Autor do segundo gol na vitória da equipe londrina, Chilwell exaltou o 2 a 0 sobre os Dragões e destacou que os gols fora de casa podem dar a classificação ao Chelsea – mesmo com partida realizada em Sevilha, o Porto tinha o mando na semana passada.

“Fizemos metade do trabalho. Agora, espero que amanhã finalizemos. Não podíamos esperar algo melhor do que foi o jogo de ida. Os dois gols fora podem ser cruciais”, revelou.

Ainda sim, o inglês pediu atenção ao Chelsea para o jogo de volta e ressaltou que a equipe do Porto tem bons jogadores e que exploram, principalmente, o jogo físico.

“Olhando para o primeiro jogo, sabíamos que seria muito físico, o FC Porto tem jogadores muito fortes e técnicos. A chegada às semifinais está ao alcance das duas equipes. Não vamos entrar com soberba”, admitiu o camisa 21 dos Blues

Chelsea e Porto decidem a vida na Liga dos Campeões na próxima terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em Sevilha, na Espanha. Campeões europeus em 2012, os ingleses não chegam à semifinal da competição desde a temporada 2013/2014, quando foram eliminados pelo Atlético de Madrid.