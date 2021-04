China e Arábia entram forte por Luciano e 50% do Leganés pesa em venda: “Não retornaria tanto dinheiro”; ofertas chegam em Casares

O torcedor do São Paulo foi pego totalmente de surpresa com a venda de Brenner para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A reportagem do Bolavip Brasil apurou que o próprio jogador pediu para ser negociado e o Tricolor faturou um valor na casa dos US$ 18 milhões de dólares (R$ 97,6 milhões na cotação atual). O montante representa a maior negociação de um jogador sul-americano com a MLS.









Crespo ganhou novos reforços, mas optou por começar a temporada com uma nova dupla de ataque: Pablo e Luciano. Brenner não foi o único e o Tricolor também negociou Helinho com o RB Bragantino, dando um lucro de R$ 3 milhões pelo empréstimo, com opção de compra fixada em R$ 25 milhões por 65% dos direitos do jogador. O São Paulo, aliás, não descarta novas tratativas por questões financeiras.

Luciano, por exemplo, recebeu sondagens e ofertas da China e da Arábia Saudita. A direção, no entanto, entende que nenhum valor é o suficiente para tirar o atacante do Tricolor, já que o camisa 11 se tornou um dos grandes destaques da equipe de Crespo e ganhou o status de ‘inegociável’. A informação é do jornalista Daniel Perrone, do blog ‘São Paulo Sempre’. Nenhum dos dois clubes foram revelados.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



Além da enorme perda técnica, a negociação não retornaria tanto dinheiro aos cofres do Tricolor, que possui apenas 50% dos direitos do jogador. A outra metade pertence ao Leganés, da Espanha. Luciano veio numa troca por Everton Cardoso, que não se firmou e está de saída do Grêmio. O atacante superou qualquer expectativa e rapidamente virou um dos ‘xodós’ mais queridos pela torcida do São Paulo.

Números de Luciano pelo São Paulo:

42 jogos

22 gols